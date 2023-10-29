«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» 29.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 29.10.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТБ 154,5

Для нижегородцев все в чемпионате начиналось очень хорошо. Три победы подряд, и стали появляться эксперты, которые прочили волжанам отличные перспективы и место в четверке сильнейших по итогам чемпионата. Состав «Пари НН» и в самом деле один из сильнейших в лиге, только скамейка может вызывать вопросы. В случае отсутствия одного-двух лидеров сила команды становится не такой грозной. Два последних матча команда Зорана Лукича играет без основного разыгрывающего Дмитрия Хвостова и в результате два поражения. Одно из них сенсационное на своей площадке от «Астаны», а второе на выезде от «Енисея». Причем в матче с красноярцами в первой половине игры ничего не предвещало такого исхода. Хорошо себя проявили Гленн Коузи и Андрей Воронцевич, в результате чего «Пари НН» повел со счетом 40 : 31. Однако в составе гостей есть один из самых результативных игроков чемпионата Ксавьер Рэтан-Мэйс. Его усилиями хозяева сократили отрыв — восемь очков за минуту игры, а во второй половине нижегородцы уже упустили инициативу. Причем волжане славятся своей защитой. Раньше они ни одному из соперников не позволяли набрать более 78 очков, а тут пропустили 88. У Гленна Коузи 22 очка и 8 передач, у Андрея Воронцевича те же 22 очка и 9 подборов, но это стало слабым утешением.

Новичок Единой лиги сумел сразу заявить о себе победой в гостях над «Зенитом», а потом была еще победа на своей площадке над «Локомотивом-Кубанью». Звание грозы авторитетов это очень хорошо и важно, но показывать свою лучшую игру нужно не только в матчах с ними. В остальных поединках игра команды из Екатеринбурга явно оставляла желать лучшего. В лице «Руны» и «Уралмаша» лига получила два самобытных интересных коллектива, но если у москвичей все пошло гладко, то уральцы столкнулись с проблемами. Есть в чем прибавлять, особенно в реализации штрафных и трехочковых бросков. Перед матчем с ПАРМОЙ «Уралмаш» был худшей командой по этому показателю. Матч с земляками вообще был важен со всех точек зрения. Во-первых, мы получили дерби за пределами Москвы, во-вторых гостям победа была крайне важна с точки зрения турнирной ситуации и веры в свои силы. Статус дерби подтвердился, поединок выдался очень упорным и долгое время ни одна из команд не могла уйти в отрыв. Лишь в начале четвертого отрезка игры гости смогли повести с преимуществом в 10 очков и победу уже не упустили. Стоит отметить действия «Уралмаша» в защите. После поражения от УНИКСа были сделаны серьезные выводы.

Соперники — соседи по турнирной таблице, но если для гостей это относительный успех, то нижегородцы явно хотели бы большего. На своем паркете «Пари НН» будет стремиться к победе, чтобы подтвердить амбиции железного претендента на плей-офф. Букмекеры на стороне хозяев, хотя преимущество дают им небольшое. Коэффициент на «Нижний Новгород» — 1,62, на победу «Уралмаша» — 2,57.