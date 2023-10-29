Михаил Булгаков
Автор

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» 29.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Гленн Коузи
Дмитрий Хвостов Дмитрий Хвостов
БК Пари Нижний Новгород БК Пари Нижний Новгород
Андрей Воронцевич Андрей Воронцевич
КРК Нагорный КРК Нагорный
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Зоран Лукич Зоран Лукич
Уралмаш Уралмаш
Баскетбол Баскетбол

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Дата игры: 29.10.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, КРК «Нагорный», трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТБ 154,5

Для нижегородцев все в чемпионате начиналось очень хорошо. Три победы подряд, и стали появляться эксперты, которые прочили волжанам отличные перспективы и место в четверке сильнейших по итогам чемпионата. Состав «Пари НН» и в самом деле один из сильнейших в лиге, только скамейка может вызывать вопросы. В случае отсутствия одного-двух лидеров сила команды становится не такой грозной. Два последних матча команда Зорана Лукича играет без основного разыгрывающего Дмитрия Хвостова и в результате два поражения. Одно из них сенсационное на своей площадке от «Астаны», а второе на выезде от «Енисея». Причем в матче с красноярцами в первой половине игры ничего не предвещало такого исхода. Хорошо себя проявили Гленн Коузи и Андрей Воронцевич, в результате чего «Пари НН» повел со счетом 40 : 31. Однако в составе гостей есть один из самых результативных игроков чемпионата Ксавьер Рэтан-Мэйс. Его усилиями хозяева сократили отрыв — восемь очков за минуту игры, а во второй половине нижегородцы уже упустили инициативу. Причем волжане славятся своей защитой. Раньше они ни одному из соперников не позволяли набрать более 78 очков, а тут пропустили 88. У Гленна Коузи 22 очка и 8 передач, у Андрея Воронцевича те же 22 очка и 9 подборов, но это стало слабым утешением.

Новичок Единой лиги сумел сразу заявить о себе победой в гостях над «Зенитом», а потом была еще победа на своей площадке над «Локомотивом-Кубанью». Звание грозы авторитетов это очень хорошо и важно, но показывать свою лучшую игру нужно не только в матчах с ними. В остальных поединках игра команды из Екатеринбурга явно оставляла желать лучшего. В лице «Руны» и «Уралмаша» лига получила два самобытных интересных коллектива, но если у москвичей все пошло гладко, то уральцы столкнулись с проблемами. Есть в чем прибавлять, особенно в реализации штрафных и трехочковых бросков. Перед матчем с ПАРМОЙ «Уралмаш» был худшей командой по этому показателю. Матч с земляками вообще был важен со всех точек зрения. Во-первых, мы получили дерби за пределами Москвы, во-вторых гостям победа была крайне важна с точки зрения турнирной ситуации и веры в свои силы. Статус дерби подтвердился, поединок выдался очень упорным и долгое время ни одна из команд не могла уйти в отрыв. Лишь в начале четвертого отрезка игры гости смогли повести с преимуществом в 10 очков и победу уже не упустили. Стоит отметить действия «Уралмаша» в защите. После поражения от УНИКСа были сделаны серьезные выводы.

Соперники — соседи по турнирной таблице, но если для гостей это относительный успех, то нижегородцы явно хотели бы большего. На своем паркете «Пари НН» будет стремиться к победе, чтобы подтвердить амбиции железного претендента на плей-офф. Букмекеры на стороне хозяев, хотя преимущество дают им небольшое. Коэффициент на «Нижний Новгород» — 1,62, на победу «Уралмаша» — 2,57.

1 комментарий

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heivani
Это верно; никудышное исполнение 3-х очковых уралмашевцев бросается в глаза.Нижний хорош/хотя,кто плох на старте сезона?/.Надеюсь,цепкая оборона в защите поможет выиграть и в Нагорном.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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