УНИКС — «Уралмаш» 19.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 19.10.2023 в 19:00 по МСК.

Игра пройдет в Казани, Баскет-Холл, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+9,5), ТМ 154,5

Интересно было взглянуть на игру чемпиона после вынужденной паузы, вызванной эпидемией коронавируса. Казанцы как сыграли в матче открытия 30 сентября, так с тех пор на паркет не выходили. Интересно было и главному тренеру Велимиру Перасовичу увидеть игру своих подопечных в боевых условиях, и тут матч в Минске оказался как нельзя кстати. По первой четверти было видно, что казанцы потеряли игровой тонус, да еще и минчане навязали серьезную борьбу. Но уже во втором отрезке игры все встало на свои места — рывок УНИКСа 33 : 9, и дальше гости просто играли в свое удовольствие. Тем более у «Минска» игра совершенно расклеилась. В итоге баскетболисты из Татарстана добились самой крупной выездной победы в истории команды. Сразу шесть игроков смогли набрать десять и более очков, а самым результативным стал Джален Рейнолдс, на его счету 19 очков и 7 подборов. Понятно, что матч с аутсайдером не показатель, но очевидно, что команда за время простоя не растеряла игровой тонус. Впрочем, предстоящая игра с «Уралмашем» в этом смысле будет более показательной.

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» пока имеет 50-процентный результат: две победы и два поражения. Причем «заводчан» можно назвать одной из самых непредсказуемых команд. Двукратный чемпион Суперлиги выиграл в первом матче гостевой поединок у «Зенита», но затем в Екатеринбурге уступил сначала московской «Руне», ранее в Суперлиге уральцы выигрывали у москвичей девять раз подряд, а затем было поражение от саратовского «Автодора». Подумалось, что рано в адрес новичка лиги полетели комплименты, но тут «Уралмаш» выигрывает у «Локомотива-Кубани». Получается так, что фавориты пока справиться с подопечными Милоша Павичевича не могут. В связи с этим матч в Казани вызывает повышенный интерес. Еще накануне сезона говорили, что новички уральцев Гарретт Невелс, Тайрелл Нельсон, Джош Перкинс и Октавиус Эллис будут делать разницу. Так оно и получилось. Бывший игрок «Тревизо» Эллис с краснодарцами и вовсе провел дебютный поединок в лиге. Он стал главным творцом победы хозяев, набрав 24 очка и сделав 8 подборов. В итоге заслуженное попадание в символическую пятерку прошлой недели.

Какие бы подвиги не были у «Уралмаша», казанцы на своей площадки будут фаворитами в матче с любой командой. На старте в поединке с «Локомотивом-Кубанью» они сделали разницу плюс 18, про Минск все понятно, а теперь букмекеры предлагают на победу УНИКСа коэффициент 1,09. Успех уральцев оценивается куда скромнее, коэффициент — 8,20.