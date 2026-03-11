Матиас Лессор сыграет в матче с «Жальгирисом»

Матиас Лессор готов вернуться на площадку после длительного восстановления.

Матиас Лессор вернется в состав «Панатинаикоса» в ключевом матче 31-го тура Евролиги против «Жальгириса». Главный тренер Эргин Атаман подтвердил, что французский центровой будет доступен на игру после длительного восстановления.

Лессор ненадолго выходил на площадку в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби в мае прошлого года, но с финала чемпионата Греции преимущественно оставался вне игры.

«Панатинаикос» занимает 10-е место в Евролиге с результатом 16-14. Матч с «Жальгирисом» состоится 12 марта, начало встречи – 23.00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
