Матиас Лессор сыграет в матче с «Жальгирисом»

Матиас Лессор готов вернуться на площадку после длительного восстановления.

Матиас Лессор вернется в состав «Панатинаикоса » в ключевом матче 31-го тура Евролиги против «Жальгириса ». Главный тренер Эргин Атаман подтвердил, что французский центровой будет доступен на игру после длительного восстановления.

Лессор ненадолго выходил на площадку в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби в мае прошлого года, но с финала чемпионата Греции преимущественно оставался вне игры.

«Панатинаикос» занимает 10-е место в Евролиге с результатом 16-14. Матч с «Жальгирисом» состоится 12 марта, начало встречи – 23.00 по московскому времени.