Чемпионат Греции. «Ираклис» вырвал победу у «Панатинаикоса» благодаря броску Эдлер-Дэвиса на последней секунде, «Олимпиакос» разгромил ПАОК

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли два матча.

«Олимпиакос» уверенно разобрался с ПАОКом. «Ираклис» одержал победу над «Панатинаикосом » благодаря броску Джастина Эдлер-Дэвиса на последней секунде. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 19-0, Панатинаикос – 15-4, АЕК – 14-4, ПАОК – 11-, Арис – 10-7, Пе6ристери – 9-9, Ираклис – 8-10, Миконос – 7-11, Промитеас – 6-12, Паниониос – 5-13, Колоссос – 5-13, Кардицас – 5-14, Марусси – 4-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.