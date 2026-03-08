  • Спортс
Чемпионат Греции. «Ираклис» вырвал победу у «Панатинаикоса» благодаря броску Эдлер-Дэвиса на последней секунде, «Олимпиакос» разгромил ПАОК

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли два матча.

«Олимпиакос» уверенно разобрался с ПАОКом.

«Ираклис» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря броску Джастина Эдлер-Дэвиса на последней секунде.

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 19-0, Панатинаикос – 15-4, АЕК – 14-4, ПАОК – 11-, Арис – 10-7, Пе6ристери – 9-9, Ираклис – 8-10, Миконос – 7-11, Промитеас – 6-12, Паниониос – 5-13, Колоссос – 5-13, Кардицас – 5-14, Марусси – 4-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Рекомендуем