Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели

Главный тренер «Реала » Серджо Скариоло высказался о травме Тео Маледона . Французский разыгрывающий получил повреждение приводящей мышцы правого бедра в матче Евролиги против «Монако».

«Есть разговоры о том, что он успеет восстановиться к Кубку Испании. С большим трудом, но, если все пойдет хорошо, он будет готов.

Это серьезная потеря. Мы также не хотим перегружать Факундо (Кампаццо ). При этом мы верим в Андреса (Фелиса), который почти всегда играл на позиции атакующего защитника», – заявил Скариоло.

Кубок Испании стартует 19 февраля.