Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло высказался о травме Тео Маледона. Французский разыгрывающий получил повреждение приводящей мышцы правого бедра в матче Евролиги против «Монако».
«Есть разговоры о том, что он успеет восстановиться к Кубку Испании. С большим трудом, но, если все пойдет хорошо, он будет готов.
Это серьезная потеря. Мы также не хотим перегружать Факундо (Кампаццо). При этом мы верим в Андреса (Фелиса), который почти всегда играл на позиции атакующего защитника», – заявил Скариоло.
Кубок Испании стартует 19 февраля.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
