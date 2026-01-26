  • Спортс
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»

Главный тренер «Реала» прокомментировал возможное участие клуба в проекте НБА.

Накануне матча Евролиги с «Парижем» главный тренер мадридского «Реал» Серджо Скариоло прокомментировал возможное участие клуба в европейском проекте НБА.

«Это не мой вопрос, и я это ценю. Я сосредоточен на площадке и на том, чтобы получать удовольствие от работы с игроками. Это вопрос к клубу, к руководству.

Здесь задействовано множество факторов, о половине из которых я, вероятно, даже не знаю. Есть экономические аспекты, долгосрочное видение… играет роль много вещей.

Мне известно только, что решение еще не принято и что все еще есть надежда на достижение соглашения. Сверх этого я ничего сказать не могу, потому что не знаю ситуацию», – заключил итальянский специалист.

Болельщики «Реала» раскритиковали европейский проект НБА: «Участие в таком соревновании было бы ошибкой»

