НБА установила дедлайн подачи заявок на участие в европейском проекте на конец марта

Проект НБА в Европе обретает очертания: появились первые финансовые детали.

НБА готовит финансовые документы для ключевых потенциальных инвесторов и ведущих европейских футбольных клубов, связанных с европейским проектом лиги. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Среди частных инвестиционных компаний, которым будут предоставлены финансовые прогнозы, значатся Blackstone, CVC Capital Partners, RedBird Partners и General Atlantic. Также доступ к документам получат BlackRock, BC Partners и Oaktree Capital.

Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее пояснил, что модель владения для европейской лиги будет отличаться от американской и допускать участие суверенных фондов и частных инвесторов, которые уже управляют клубами на континенте.

Как сообщается, НБА сократила список из более чем 300 заинтересованных сторон до нескольких десятков потенциальных инвесторов.

Ключевые европейские баскетбольные клубы, включая «Реал», «Барселону», «Баварию», «Фенербахче», «Панатинаикос», а также «Милан» и «Виллербан», также ознакомятся с бизнес-планом.

Предварительные заявки на франшизы должны быть поданы до конца марта, а запуск лиги намечен на 2027 год. Согласно данным Financial Times, стоимость команд европейского проекта НБА может составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.