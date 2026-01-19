«Висконсин» отчислил Денниса Смита

Деннис Смит стал свободным агентом после отчисления из команды G-лиги.

Разыгрывающий Деннис Смит отчислен из команды G-лиги «Висконсин Херд». Теперь он находится в статусе свободного агента и рассчитывает присоединиться к другой команде лиги.

В этом сезоне Смит сыграл 11 матчей за «Херд». Он набирал в среднем 8 очков, делал 4,3 подбора, отдавал 3,3 передачи и совершал 2,1 перехвата за игру.

27-летний баскетболист последний раз играл в НБА за «Бруклин» в сезоне-2023/24. Смит также выступал в НБА за «Даллас», «Нью-Йорк», «Детройт», «Портленд» и «Шарлотт». Кроме того, он ненадолго присоединялся к мадридскому «Реалу» в сезоне-2024/25.