Джарен Джексон о слухах про обмен Морэнта: «Сопереживаю Джа, он мой брат. Ему сейчас непросто»

Джарен Джексон поддержал Джа Морэнта.

Один из лидеров «Мемфиса» Джарен Джексон прокомментировал ситуацию со звездным разыгрывающим Джа Морэнтом, который, как пишут СМИ, выставлен клубом на обмен.

«Баскетбольный бизнес отнимает много сил, об этом я ему и сказал. Мы все это видели. Мы видели столько всего разного на эту тему.

Он мой брат. Я всегда сопереживаю Джа. Ему сейчас непросто. Но он все равно появляется на матчах. Он все еще здесь, с нами. Можно понять его настроение в такой ситуации, особенно когда речь идет о человеке, который привлекает к себе столько внимания, даже по малейшим поводам.

Очень сложная история. Наша профессия такова, что мы постоянно на виду, мы как бы привыкли к такому, но это все равно очень тяжело переносить.

Что бы ни случилось, он изменил мою жизнь, когда появился здесь», – заявил бигмен «Гризлис».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Мэтта Инфилда
