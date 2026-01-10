Джарен Джексон о слухах про обмен Морэнта: «Сопереживаю Джа, он мой брат. Ему сейчас непросто»

Джарен Джексон поддержал Джа Морэнта.

Один из лидеров «Мемфиса » Джарен Джексон прокомментировал ситуацию со звездным разыгрывающим Джа Морэнтом , который, как пишут СМИ, выставлен клубом на обмен.

«Баскетбольный бизнес отнимает много сил, об этом я ему и сказал. Мы все это видели. Мы видели столько всего разного на эту тему.

Он мой брат. Я всегда сопереживаю Джа. Ему сейчас непросто. Но он все равно появляется на матчах. Он все еще здесь, с нами. Можно понять его настроение в такой ситуации, особенно когда речь идет о человеке, который привлекает к себе столько внимания, даже по малейшим поводам.

Очень сложная история. Наша профессия такова, что мы постоянно на виду, мы как бы привыкли к такому, но это все равно очень тяжело переносить.

Что бы ни случилось, он изменил мою жизнь, когда появился здесь», – заявил бигмен «Гризлис».