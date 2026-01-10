«Мемфис» хочет получить молодых игроков и драфт-пики за Морэнта (ESPN)
«Гризлис» готовы отпустить Морэнта.
Источники ESPN подтвердили готовность «Мемфиса» рассмотреть варианты обмена лидера команды последних лет Джа Морэнта.
Отмечается, что в приоритете у «Гризлис» получение молодых игроков и драфт-пиков в качестве компенсации за разыгрывающего.
26-летний Морэнт имеет контракт с клубом до 2028 года. Этим летом он получит право на подписание 3-летнего продления на сумму 178 миллионов долларов.
В текущем сезоне Джа набирает в среднем 19,0 очка и 7,6 передачи за 28,3 минуты на площадке, при этом процент попаданий с игры составляет рекордно низкие для его карьеры 40,1%, с трехочковой линии – 20,8%.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
