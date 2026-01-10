«Оклахома» без Гилджес-Александера и Холмгрена отыгралась с «-21» и победила «Мемфис»
«Тандер» уступали «Гриззлис» 21 очко, но сумели победить.
По ходу второй половины встречи с «Оклахомой» преимущество «Мемфиса» достигало 21 очка. Однако «Тандер», игравшие без своих звезд Шэя Гилджес-Александера (голеностоп) и Чета Холмгрена (боль в голенях), смогли отыграться и одержать итоговую победу – 117:116.
Основную нагрузку в атаке на себя взяли Джейлен Уильямс (26 очков, 9 из 18 с игры, а также 10 передач) и Эджей Митчелл (23 очка, 9 из 18 с игры). Кенрич Уильямс добавил 21 очко и 8 подборов.
«Гриззлис» по-прежнему выступают в усеченном составе без Джа Морэнта (икроножная мышца) и Зака Иди (голеностоп). Джарен Джексон-младший стал самым результативным игроком команды с 23 очками (9 из 14 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
