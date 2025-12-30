Руи Хатимура пропустит матч с «Детройтом»

«Лейкерс» сыграют с «Детройтом» без Хатимуры, Ривза и Винсента.

Перед матчем с «Детройтом » «Лейкерс » потеряли еще одного игрока: форвард Руи Хатимура выбыл из‑за проблем с правой икроножной мышцей. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены.

В нынешнем сезоне японский баскетболист провел 27 матчей в стартовом составе «озерников», набирая в среднем 12,7 очка и 3,8 подбора при 32 минутах на паркете.

Кроме того в матче с «Пистонс» не примут участия: атакующий защитник Остин Ривз (растяжение левой икроножной мышцы) и разыгрывающий Гэйб Винсент (травма спины).