5

Руи Хатимура пропустит матч с «Детройтом»

«Лейкерс» сыграют с «Детройтом» без Хатимуры, Ривза и Винсента.

Перед матчем с «Детройтом» «Лейкерс» потеряли еще одного игрока: форвард Руи Хатимура выбыл из‑за проблем с правой икроножной мышцей. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены.

В нынешнем сезоне японский баскетболист провел 27 матчей в стартовом составе «озерников», набирая в среднем 12,7 очка и 3,8 подбора при 32 минутах на паркете.

Кроме того в матче с «Пистонс» не примут участия: атакующий защитник Остин Ривз (растяжение левой икроножной мышцы) и разыгрывающий Гэйб Винсент (травма спины).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
травмы
logoДетройт
logoОстин Ривз
logoНБА
logoГэйб Винсент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
вчера, 19:05
Леброну 41! Но вы его называете «дедом» уже почти 10 лет
вчера, 17:50
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
вчера, 09:53
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» уступил «Жальгирису», «Монако» в гостях обыграл «Барселону» и другие результаты
вчера, 21:37
Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»
вчера, 21:25Фото
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
вчера, 19:05
Эткинсон о решении не выпускать Болла в игре с «Сан-Антонио»: «Я мыслю глобально. Главное – сохранить его здоровье и свежесть»
вчера, 20:43
«Кливленд» по‑прежнему не может назвать сроки возвращения Макса Струса
вчера, 20:18
«Милуоки» активно ищет вариант обмена Кайла Кузмы
вчера, 19:33
«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера
вчера, 18:51
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
вчера, 18:33
Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»
вчера, 18:11
Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
вчера, 18:54
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
вчера, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
вчера, 14:12Фото