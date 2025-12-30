Руи Хатимура пропустит матч с «Детройтом»
«Лейкерс» сыграют с «Детройтом» без Хатимуры, Ривза и Винсента.
Перед матчем с «Детройтом» «Лейкерс» потеряли еще одного игрока: форвард Руи Хатимура выбыл из‑за проблем с правой икроножной мышцей. На данный момент сроки его возвращения на площадку не определены.
В нынешнем сезоне японский баскетболист провел 27 матчей в стартовом составе «озерников», набирая в среднем 12,7 очка и 3,8 подбора при 32 минутах на паркете.
Кроме того в матче с «Пистонс» не примут участия: атакующий защитник Остин Ривз (растяжение левой икроножной мышцы) и разыгрывающий Гэйб Винсент (травма спины).
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости