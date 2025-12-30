  • Спортс
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»

Симмонс предложил обмен Джеймса на Батлера.

Обозреватель The Ringer Билл Симмонс предложил свой способ поднять интерес к НБА.

«Как сделать лигу веселее? У нас есть команда («Лейкерс»), которая никого не радует, и команда («Уорриорс»), которая выглядит мертвой. Меняем Леброна на Джимми Батлера.

Это будет сделкой «во благо всего спорта». Так просто станет веселее. «Уорриорс» сейчас – это неинтересно. Я не вижу сценария, при котором они снова станут зрелищными, но представьте, если вы поставите Леброна в команду вместе с Карри... Леброн снова обретает второе дыхание, и кто знает? Да и Батлер, вероятно, лучше впишется в состав с Лукой (Дончичем) и Ривзом в любом случае.

Думаю, «Голден Стэйт» согласились бы на это, потому что контракт Леброна – истекающий. И не похоже, что Леброн действительно хочет оставаться в «Лейкерс», – заключил Симмонс.

В контракте 36-летнего Батлера есть опция игрока на следующий сезон, по которой он заработает 58,5 миллиона долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница The Ringer в соцсети X
