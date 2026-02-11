0

Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»

Сегодня прошли три матча регулярного сезона Еврокубка.

«Бешикташем» уверенно разобрался с «Паниониосом», «Тренто» обыграл «Ульм».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Бахчешехир Турция – 11-6, Венеция Италия – 10-7, Манреса Испания – 10-7, Клуж Румыния – 8-9, Арис Греция – 8-9, Нептунас Литва – 7-10, Шленск Польша – 5-13, Гамбург Германия – 2-15.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 13-4, Бешикташ Турция – 13-5, Будучность Черногория – 11-6, Тюрк Телеком Турция – 11-6, Тренто Италия – 11-7, Хемниц Германия – 9-8, Ульм Германия – 7-11, Лондон Лайонс Великобритания – 5-12, Литкабелис Литва – 4-13, Паниониос Греция – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

