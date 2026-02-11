НБА. «Хьюстон» победил «Клипперс», 40 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
11 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Хьюстон» справился с «Клипперс».
«Лейкерс» разгромно уступили «Сан-Антонио».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
вспомнил первый матч прошлого финала востока, прослезился)))
«Сперс» — вся основа.
«Лейкерс» — второй состав, без единой звезды.
Тупо слив игры до ее начала.
Смотреть это можно чисто фоном. 70:40 к середине 2-й четверти… Это не игра.