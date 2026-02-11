  • Спортс
112

НБА. «Хьюстон» победил «Клипперс», 40 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Лейкерс» и другие результаты

11 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Хьюстон» справился с «Клипперс».

«Лейкерс» разгромно уступили «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Индиана даже в танкинге по привычке выносит Никсов в Овертайме..
Ответ Nbw77785
Индиана даже в танкинге по привычке выносит Никсов в Овертайме..
🥹
вспомнил первый матч прошлого финала востока, прослезился)))
Всем , кто сегодня купили билеты на ЛАЛ - на следующий матч автоматом бесплатный вход должен быть.
Ответ spawn0
Всем , кто сегодня купили билеты на ЛАЛ - на следующий матч автоматом бесплатный вход должен быть.
Проблема в том, что там точно нет столько свободных билетов+матч против Далласа, а это неравная компенсация. И кто-то мог брать билет+перелёт, выходной/отпуск, чтобы на Леброна посмотреть вживую последний раз, а тут такое. Так что реальной компенсацией тут будет билет в плей-офф из зарплаты Леброна каждому зрителю.
Ответ spawn0
Всем , кто сегодня купили билеты на ЛАЛ - на следующий матч автоматом бесплатный вход должен быть.
Да ладно, просмотрели лучший матч Бронни на данный момент, тоже событие
люди , так между прочим , за билеты заплатили , чтобы посмотреть как этих Хачипури обкрадывают как детей .
Ответ Беня_Финитас
люди , так между прочим , за билеты заплатили , чтобы посмотреть как этих Хачипури обкрадывают как детей .
А билеты на ЛАЛ недешевые - это не Мемфис за 6 долл.
Ответ Беня_Финитас
люди , так между прочим , за билеты заплатили , чтобы посмотреть как этих Хачипури обкрадывают как детей .
да ладно, Леброн Джеймс же играл...хоть и младший 😁
Не знаю , что там у Лейкерс с составом. Но Витек шакалит знатно.
Ответ Жасур Хабибуллаев
Не знаю , что там у Лейкерс с составом. Но Витек шакалит знатно.
Пробежки у него лютые, даже Яннису такого не позволяют
Ответ Любитель аниме
Пробежки у него лютые, даже Яннису такого не позволяют
Глянем на него в плове.
Вемба зашёл со школярами во двор поиграть
Ну вот этот момент настал. Бронни выглядит лучшим игроком своей команды на площадке. Что в атаке, что в защите.
Ответ Starkom
Ну вот этот момент настал. Бронни выглядит лучшим игроком своей команды на площадке. Что в атаке, что в защите.
Весь в батю
Ответ Starkom
Ну вот этот момент настал. Бронни выглядит лучшим игроком своей команды на площадке. Что в атаке, что в защите.
но есть нюанс (с)😄
Не очень понимаю такие матчи.

«Сперс» — вся основа.
«Лейкерс» — второй состав, без единой звезды.

Тупо слив игры до ее начала.

Смотреть это можно чисто фоном. 70:40 к середине 2-й четверти… Это не игра.
Ответ Всё такЪ
Не очень понимаю такие матчи. «Сперс» — вся основа. «Лейкерс» — второй состав, без единой звезды. Тупо слив игры до ее начала. Смотреть это можно чисто фоном. 70:40 к середине 2-й четверти… Это не игра.
Жаль людей, кто билеты купил заранее или даже отпуска запланировали под этот матч в том числе. Потом удивляются, почему популярность нба падает
Ответ Любитель аниме
Жаль людей, кто билеты купил заранее или даже отпуска запланировали под этот матч в том числе. Потом удивляются, почему популярность нба падает
Ну пусть посмотрят на основу САС... будущая династия, как-никак. Потом будут внукам рассказывать
C Каслом все нормально - рентген ничего серьезного не показал.
Что за фильм для взрослых сегодня идёт на Крипто ком арене.
Ответ Вадим flanec
Что за фильм для взрослых сегодня идёт на Крипто ком арене.
Секретные файлы Эпштейна)
Ответ Ballboy13
Секретные файлы Эпштейна)
Ахахахахп!!! 👌
Ощущение, что Сохан назвал Митча тренеришкой, иначе не объяснить почему даже сегодня ему не дали минут.
Ответ Дэннис Молинарев
Ощущение, что Сохан назвал Митча тренеришкой, иначе не объяснить почему даже сегодня ему не дали минут.
... Волосы не покрасил в клубные цвета.
