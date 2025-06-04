Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»

Глеб Плотников поработает в Суперлиге.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», 33-летний специалист возглавит «Химки ».

Плотников провел сезон-2024/25 в качестве главного тренера «Астаны» после ухода Фотиса Такианоса в конце октября. Казахстанский клуб столкнулся с проблемами в финансировании и не смог проявить себя в чемпионате России, завершив «регулярку» с 2 победами на последнем месте.

«Астана » сообщила о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ, что положило конец сотрудничеству Плотникова с командой.