Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
Глеб Плотников поработает в Суперлиге.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», 33-летний специалист возглавит «Химки».
Плотников провел сезон-2024/25 в качестве главного тренера «Астаны» после ухода Фотиса Такианоса в конце октября. Казахстанский клуб столкнулся с проблемами в финансировании и не смог проявить себя в чемпионате России, завершив «регулярку» с 2 победами на последнем месте.
«Астана» сообщила о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ, что положило конец сотрудничеству Плотникова с командой.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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