Билл Симмонс: «ESPN убьет Inside the NBA»

Эксперт считает, что формат его бывшего работодателя не подходит для этого шоу.

«Я думаю, ESPN убьет Inside the NBA. Серьезно, они его убьют. Если они не изменят полностью свою рекламную политику, шоу станет другим, и люди будут в ярости. И Баркли с компанией тоже взбесятся. Думаю, все пойдет плохо», – сказал Симмонс .

Эксперт считает, что единственный способ этого избежать – сохранить длинные сегменты без рекламы, которые позволят ведущим свободно обсуждать темы. Короткие отрезки, типичные для других шоу ESPN, не подойдут Inside the NBA.