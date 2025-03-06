Рон Харпер: «Если Дариус Гарлэнд будет играть в плей-офф так же, как и весь сезон, у «Кэвс» все будет в порядке»
Рон Харпер считает, что Дариус Гарлэнд — ключ к успеху «Кавальерс» в плей-офф.
«Кавальерс» совершили отличный обмен перед дедлайном, заполучив Де’Андре Хантера у «Атланты».
Я думаю, что в этом сезоне, если Дариус Гарлэнд будет играть в плей-офф так же, как и весь сезон, у них все будет в порядке», – сказал бывший игрок «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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