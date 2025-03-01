Дариус Гарлэнд об уходе из «Кэвс»: «Эта мысль приходила мне в голову буквально на пять секунд»

Дариус Гарлэнд признался, что никогда всерьез не думал об уходе из «Кливленда».

«Эта мысль приходила мне в голову. Она приходила мне в голову буквально на пять секунд. Я очень люблю эту команду. Это как настоящее братство. Мы вместе уже три или четыре года, и я очень хочу победить с этой командой.

Я думаю, что у этой команды есть возможность добиться чего-то особенного и вернуть титул чемпиона в Кливленд . И это то, что я хочу сделать», – заявил разыгрывающий «Кавальерс».