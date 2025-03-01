Дариус Гарлэнд об уходе из «Кэвс»: «Эта мысль приходила мне в голову буквально на пять секунд»
Дариус Гарлэнд признался, что никогда всерьез не думал об уходе из «Кливленда».
«Эта мысль приходила мне в голову. Она приходила мне в голову буквально на пять секунд. Я очень люблю эту команду. Это как настоящее братство. Мы вместе уже три или четыре года, и я очень хочу победить с этой командой.
Я думаю, что у этой команды есть возможность добиться чего-то особенного и вернуть титул чемпиона в Кливленд. И это то, что я хочу сделать», – заявил разыгрывающий «Кавальерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости