Дрэймонд Грин: «Оскар Робертсон уже крепко спит, когда «Уорриорз» играют вечером»

Дрэймонд Грин ответил на критику от Оскара Роберстона.

«Оскару Робертсону 86 лет. Я никогда не проявлю неуважению к одному из первопроходцев игры из-за того, что он высказал плохое мнение.

Не знаю, какой идиот не стал бы отдавать передачи Стефену Карри, величайшему снайперу в истории. Если честно, я получаю удовольствие от того, что отдаю передачи. Я всегда был игроком, ориентированным на передачи. Оскар Робертсон сам отдавал передачи на Карима Абдул-Джаббара.

Ему 86 лет. Оскар Робертсон уже крепко спит, когда мы играем вечером. Вероятность того, что он не спит и смотрит матчи «Уорриорз», равна 0.

Я уважаю его, поэтому не буду разносить его так, как разнес бы кого-то другого», – сказал форвард «Голден Стэйт ».

Ранее легенда НБА Оскар Робертсон отреагировал на слова Грина , который назвал современный баскетбол «скучным» и «лишенным содержания». «Баскетбол кажется ему скучным, потому что он только отдает передачи на Карри. Больше ничего», – сказал Робертсон.