Дрэймонд Грин: «Оскар Робертсон уже крепко спит, когда «Уорриорз» играют вечером»
«Оскару Робертсону 86 лет. Я никогда не проявлю неуважению к одному из первопроходцев игры из-за того, что он высказал плохое мнение.
Не знаю, какой идиот не стал бы отдавать передачи Стефену Карри, величайшему снайперу в истории. Если честно, я получаю удовольствие от того, что отдаю передачи. Я всегда был игроком, ориентированным на передачи. Оскар Робертсон сам отдавал передачи на Карима Абдул-Джаббара.
Ему 86 лет. Оскар Робертсон уже крепко спит, когда мы играем вечером. Вероятность того, что он не спит и смотрит матчи «Уорриорз», равна 0.
Я уважаю его, поэтому не буду разносить его так, как разнес бы кого-то другого», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Ранее легенда НБА Оскар Робертсон отреагировал на слова Грина, который назвал современный баскетбол «скучным» и «лишенным содержания». «Баскетбол кажется ему скучным, потому что он только отдает передачи на Карри. Больше ничего», – сказал Робертсон.
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