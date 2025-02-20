Дариус Гарлэнд: «Хочу быть одним из лучших разыгрывающих защитников в истории»
Дариус Гарлэнд рассказал, как он видит свое наследие после окончания карьеры.
«Я хочу быть одним из лучших разыгрывающих защитников в истории.
И потом просто трудолюбивым парнем, довольно симпатичным, тем, с кем можно иметь отношения. Просто хорошим парнем, на площадке и за ее пределами, хорошим партнером по команде, хорошим парнем в раздевалке, хорошим баскетболистом, конечно. Это лишь некоторые из основных вещей», – сказал разыгрывающий «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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