Дариус Гарлэнд: «Хочу быть одним из лучших разыгрывающих защитников в истории»

Дариус Гарлэнд рассказал, как он видит свое наследие после окончания карьеры.

«Я хочу быть одним из лучших разыгрывающих защитников в истории.

И потом просто трудолюбивым парнем, довольно симпатичным, тем, с кем можно иметь отношения. Просто хорошим парнем, на площадке и за ее пределами, хорошим партнером по команде, хорошим парнем в раздевалке, хорошим баскетболистом, конечно. Это лишь некоторые из основных вещей», – сказал разыгрывающий «Кливленда».