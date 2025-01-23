Бэрон Дэвис: «Я бы поставил Леброна Джеймса на позицию разыгрывающего»
Бэрон Дэвис считает, что Леброн Джеймс должен играть на позиции разыгрывающего.
«Позвольте мне надеть баскетбольную кепку. Если бы я был тренером «Лейкерс», я бы поставил Леброна Джеймса на позицию разыгрывающего. Энтони Дэвис должен активно участвовать в нападении и свободно бегать. Это освободит Остина Ривза.
Длинные подборы, быстрые прорывы и тому подобное. Леброн сможет набирать очки в быстрых прорывах. «Лейкерс» набирают мало очков в быстрых прорывах. Состав команды сформирован так, что неважно, кого они приобретут. Они всегда ищут универсальных 3-го и 4-го номеров, таких как Кэм Реддиш, Джарред Вандербильт, Вуд и все остальные, но на самом деле все они играют на той же позиции, что и Леброн», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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