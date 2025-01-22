«Виллербан» объявил о переходе Бена Бентила
«Виллербан» усилил переднюю линию.
Французский клуб объявил о подписании контракат с тяжелым форвардом Беном Бентилом (29 лет, 206 см).
Бентил в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Наполи», в среднем набирая 14,9 очка, 6,3 подбора и 1,3 передачи в Серии А.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Виллербана»
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