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Стив Керр: «Родной район выглядит апокалиптически. Это шокирует»

Стив Керр прокомментировал крупный пожар в Лос-Анджелесе.

Дом в Пасифик Палисейдс, в котором главный тренер «Уорриорз» провел детство, сгорел.

«Это мое родное место. Все мои друзья оттуда потеряли свои дома – семейные дома, дома детства. Нашей школы больше нет. Район выглядит так, будто его стерли с лица земли. Это сюрреалистично и очень болезненно, но, к счастью, почти все благополучно выбрались.

У меня с этим местом связана куча воспоминаний, целая жизнь. Какие-то важные события, дни рождения и все остальное. И когда видишь нынешнее опустошение – это просто непостижимо.

Пасифик Палисейдс – идиллическое место. Закаты, поездки по бульвару Сансет, память об отце, который преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сейчас, когда видишь изображения бульвара Сансет, он выглядит апокалиптически. Это шокирует.

Матери перед эвакуацией удалось спасти какие-то личные вещи, фотографии и картины. Она в безопасности, и это самое главное, но ужасно видеть, как место, прежде полное жизни и воспоминаний, превращается в пепел.

Восстановление займет время, но дух сообщества поможет со всем этим справиться», – рассказал Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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