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Чендлер Парсонс: «Никс» наняли отца Джейлена Брансона, чтобы сделка состоялась»

Парсонс заявил, что «Никс» наняли Рика Брансона, чтобы заполучить его сына.

«На месте болельщиков «Никс» я был бы в восторге. Они совершают обмены и приобретают игроков. Они наняли отца Джейлена Брансона, чтобы сделка состоялась. Они сделали все возможное. Только подумайте, они взяли на работу отца, чтобы заполучить игрока. Они готовы на все. И это заслуживает уважения. Они создали ажиотаж, они собрали хорошую команду. И у их болельщиков есть реальная надежда», – сказал бывший игрок НБА Чендлер Парсонс.

2 июня 2022 года Рик Брансон был нанят «Нью-Йорком» в качестве ассистента главного тренера. 12 июля его сын Джейлен Брансон подписал с клубом четырехлетний контракт на 104 миллиона долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoДжейлен Брансон
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