Донте Дивинченцо: «Если выигрываем матчи, все замолкают»
Донте Дивинченцо высказался о старте сезона для «Миннесоты» – 9-10.
«Мораль этой истории такова: если мы выигрываем матчи, все замолкают. И на этом мы сейчас сосредоточены. Вы, ребята, можете говорить о чем хотите – о том, как я вписался, бросках, потерях. Когда мы побеждаем, никто ничего не говорит. Когда мы проигрываем, все обсуждают, все преувеличивается. Так что мы сосредоточены на том, чтобы держаться вместе, проходить через эти трудности вместе и увеличивать количество побед», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Алана Хортона в соцсети X
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