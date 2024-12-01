«Шарлотт» отчислил Джареда Родена
«Хорнетс» расстались с Джаредом Роденом.
Клуб расторг двусторонний контракт с атакующим защитником (25 лет, 196 см), чтобы освободить место для разыгрывающего Айзейи Вонга.
Роден сыграл в четырех матчах за «Шарлотт» и в двух матчах за «Гринсборо» в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Шарлотт»
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