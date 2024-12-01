«Шарлотт» отчислил Джареда Родена

«Хорнетс» расстались с Джаредом Роденом.

Клуб расторг двусторонний контракт с атакующим защитником (25 лет, 196 см), чтобы освободить место для разыгрывающего Айзейи Вонга.

Роден сыграл в четырех матчах за «Шарлотт » и в двух матчах за «Гринсборо» в G-лиге.