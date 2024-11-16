Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Бешикташ» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 5-1, Бешикташ – 4-2, Каршияка – 4-2, Тюрк Телеком – 4-2, Мерсин – 3-3, Бахчешехир – 3-3, Петким Спор – 3-3, Галатасарай – 3-3, Бурсаспор – 3-3, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Яловаспор – 1-5, Маниса – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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