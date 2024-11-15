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НБА представила «городские» комплекты формы всех 30 команд

Представлены новые комплекты формы, в которых сыграют команды НБА.

Лига показала «городские» комплекты формы всех 30 команд.

НБА

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoНБА
Баскетбол - фото
игровая форма
экипировка
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