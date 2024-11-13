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Еврокубок. «Клуж» – «Литкабелис», «Бешикташ» против «Гран-Канарии» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Румынский «Клуж» примет литовский «Литкабелис», турецкий «Бешикташ» встретится с испанской «Гран-Канарией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 6-1, Гран-Канария Испания – 5-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-3, Вулвз Литва – 5-3, Ульм Германия – 4-3, Бешикташ Турция – 4-3, Будучность Черногория – 3-4, Тренто Италия – 3-5, Ховентуд Испания – 2-5, Сопот Польша – 0-8.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 7-0, Бурк Франция – 5-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 5-2, Тюрк Телеком Турция – 4-3, Цедевита-Олимпия Словения – 4-4, Клуж Румыния – 3-4, Литкабелис Литва – 2-4, Венеция Италия – 2-5, Гамбург Германия – 2-6, Арис Греция – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoХовентуд
logoБешикташ
logoГран-Канария
logoХапоэль Иерусалим
logoТюрк Телеком
logoБудучность
logoРейер Венеция
logoКлуж
logoУльм
logoЛиткабелис
logoБахчешехир
logoБурк
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