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Чемпионат Турции. «Яловаспор» сыграет с «Меркезефенди»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Яловаспор» дома сыграет с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 5-1, Бешикташ – 4-2, Каршияка – 4-2, Тюрк Телеком – 4-2, Мерсин – 3-3,  Бахчешехир – 3-3, Петким Спор – 3-3, Галатасарай – 3-3, Бурсаспор – 3-3, Меркезефенди – 1-4, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Яловаспор – 0-5, Маниса – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoчемпионат Турции
logoЯловаспор
logoМеркезефенди
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