Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Дертона», «Тренто» – «Триест»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Реджо-Эмилия» примет «Дертону», «Тренто » встретится с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 6-0, Виртус – 6-0, Триест – 5-1, Дертона – 4-2, Милан – 4-2, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-3, Венеция – 3-3, Пистоя – 3-3, Скафати – 2-4, Тревизо – 1-5, Динамо Сассари – 1-5, Ваноли Кремона – 1-5, Варезе – 1-5, Наполи – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.