Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Шоле», «Нанси» примет «Гравлин-Дюнкерк» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Лимож» сыграет с «Шоле», «Нанси» примет «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 5-1, Монако – 5-2, Виллербан – 5-2, Сен-Кантен – 5-2, Париж – 5-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-3, Страсбур – 4-4, Лимож – 4-3, Ле-Ман – 4-3, Бурк – 4-3, Дижон – 2-4, Ле-Портель – 3-5, Нанси – 2-5, Нантер – 2-5, Элан Шалон – 1-6, Стад Рошеле – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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