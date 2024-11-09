Чемпионат Греции. АЕК против «Колоссоса», «Арис» встретится с «Марусси»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
АЕК примет «Колоссос», «Арис» встретится с «Марусси».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-2, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 2-3, Колоссос – 1-4, Марусси – 1-4, Кардицас – 1-4, Лаврион – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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