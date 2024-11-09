Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Тофаш», «Галатасарай» – «Бешикташ» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Дарушафака» примет «Тофаш», «Галатасарай» сыграет с «Бешикташем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 5-0, Тофаш – 5-0, Фенербахче – 4-1, Бешикташ – 4-1, Мерсин – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 3-2, Каршияка – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бурсаспор – 2-3, Галатасарай – 2-3, Бююкчекмедже – 1-4, Дарушафака – 1-4, Меркезефенди – 1-4, Маниса – 0-5, Яловаспор – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.