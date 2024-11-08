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Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Ле-Портель»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» примет «Ле-Портель».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 5-1, Монако – 5-2, Виллербан – 5-2, Сен-Кантен – 5-2, Париж – 5-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-3, Страсбур – 4-3, Лимож – 4-3, Ле-Ман – 4-3, Бурк – 4-3, Дижон – 2-4, Нанси – 2-5, Нантер – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Элан Шалон – 1-6, Стад Рошеле – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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