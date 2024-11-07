«Это возмутительно». Донован Митчелл пожаловался на непоследовательное судейство
Донован Митчелл пожаловался на непоследовательное судейство против «Кэвс».
«Мы вторые в лиге по количеству проходов за матч, и на нас не свистят фолы. Я долго молчал об этом. Сегодня я чуть не сошел с ума. Дариус Гарлэнд не исполнил ни одного штрафного. У меня было шесть. Четыре в конце матча. У Джарретта Аллена – два, у Эвана Мобли – три. Мы команда, которая идет в проход, и мы не получаем штрафные, это безумие.
Судейство было очень непоследовательным, особенно против нас. Должна быть последовательность. Я горжусь тем, как мы боролись, и я сказал своим ребятам, что скажу что-нибудь об этом, даже не жалуйтесь, но это выходит из-под контроля, это становится безумием.
Меня, вероятно, оштрафуют за это. Но это возмутительно», – сказал лидер «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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