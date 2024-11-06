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Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Дертоной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Виртус» на домашней арене сыграет с «Дертоной».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 6-0, Виртус – 5-0, Триест – 5-1, Дертона – 4-1, Милан – 4-2, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-3, Венеция – 3-3, Пистоя – 3-3, Скафати – 2-4, Тревизо – 1-5, Динамо Сассари – 1-5, Ваноли Кремона – 1-5, Варезе – 1-5, Наполи – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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