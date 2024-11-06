Чарльз Баркли: «Благодаря совету Джордана получил от Nike в 10 раз больше денег»
Чарльз Баркли рассказал о ценном совете Майкла Джордана.
«Мы оба были с Nike. Они подписали Майкла. И они подписали меня. Однажды Майкл дал мне отличный совет. Он сказал: «Эй, мужик, зачем тебе все эти бабки?» Я сказал: «Чувак, о чем ты вообще говоришь?» Он такой: «Я видел твой контракт. Ты зарабатываешь около 3 миллионов долларов. Скажи Nike, что хочешь миллион, а остальное – в акциях». Отечаю: «Ну, хорошо». Мол, обсужу это со своими парнями. Он говорит: «Это хорошая идея, если у этих ребят все получится». Говорю своим: «Этот мужик – величайший баскетболист, которого я когда-либо видел. Давайте сделаем это».
В итоге я заработал, наверное, в 10 раз больше денег, и я все еще с Nike по сей день», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
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