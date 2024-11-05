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Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Пари Нижний Новгород» дома сыграет с УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-5, Парма – 5-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Енисей – 4-7, Автодор – 4-7, МБА-МАИ – 3-8, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoУНИКС
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
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