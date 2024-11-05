Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Пари Нижний Новгород» дома сыграет с УНИКСом. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 9-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-5, Парма – 5-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Енисей – 4-7, Автодор – 4-7, МБА-МАИ – 3-8, Астана – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.