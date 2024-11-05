Стефен Карри вернулся в строй в победном матче с «Уизардс» – 24 очка и 6 передач

Стеф Карри вернулся в строй после травмы.

Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 24 очка и 6 передач в победном матче с «Уизардс» (125:112).

Карри отыграл 24 минуты, реализовав 7 из 15 с игры. У «воинов» серия из четырех побед подряд.

2-кратный MVP пропустил три встречи кряду из-за растяжения мышцы левого голеностопа.