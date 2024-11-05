Стефен Карри вернулся в строй в победном матче с «Уизардс» – 24 очка и 6 передач
Стеф Карри вернулся в строй после травмы.
Разыгрывающий «Уорриорз» набрал 24 очка и 6 передач в победном матче с «Уизардс» (125:112).
Карри отыграл 24 минуты, реализовав 7 из 15 с игры. У «воинов» серия из четырех побед подряд.
2-кратный MVP пропустил три встречи кряду из-за растяжения мышцы левого голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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