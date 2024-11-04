Чемпионат Греции. «Лаврион» встретится с «Паниониосом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Лаврион » дома встретится с «Паниониосом» Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-1, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 2-3, Колоссос – 1-4, Марусси – 1-4, Кардицас – 1-4, Лаврион – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.