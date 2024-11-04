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Адриатическая лига. ФМП – «Партизан», «Црвена Звезда» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

В дерби сербских клубов ФМП примет «Партизан», сербская «Црвена Звезда» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Дубай ОАЭ – 6-1, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Мега Сербия – 4-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, ФМП Сербия – 3-3,  КРКА Словения – 3-4, Сплит Хорватия – 3-3, Студентски центар Черногория – 3-4, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-4, Задар Хорватия – 2-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦибона
logoПартизан
logoЦедевита-Олимпия
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoФМП
logoСплит
logoМорнар Бар
logoСпартак Суботица
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