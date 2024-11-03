«Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»
«Я набирал в среднем 20 очков за матч в течение восьми или девяти лет. Но я никогда не выходил из первого раунда плей-офф, черт возьми.
Когда у меня появилась возможность уйти, мне сказали: «Мы заплатим тебе столько денег, сколько ты захочешь». Я сказал: «Мне не нужны ваши деньги. Вы думаете, я пашу по три-четыре месяца, чтобы беспокоиться о том, сколько денег я заработаю? Я хочу побеждать. Я ухожу».
Если ты побеждаешь в НБА, ты побеждаешь в жизни. Я постоянно говорю об этом. Эти три перстня изменили многое в моей карьере в НБА. Да, я набирал в среднем по восемь-десять очков, но у меня пять перстней.
Спросите у этих участников Матча всех звезд, сколько у них перстней. Сколько у них перстней? У них только перстни Матча звезд, всем плевать на перстни Матча звезд. Всех волнуют только чемпионские перстни», – сказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Буллс» и «Лейкерс».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий