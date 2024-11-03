  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»
4

«Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»

Рон Харпер объяснил, почему отказался от славы и больших денег ради «Чикаго».

«Я набирал в среднем 20 очков за матч в течение восьми или девяти лет. Но я никогда не выходил из первого раунда плей-офф, черт возьми.

Когда у меня появилась возможность уйти, мне сказали: «Мы заплатим тебе столько денег, сколько ты захочешь». Я сказал: «Мне не нужны ваши деньги. Вы думаете, я пашу по три-четыре месяца, чтобы беспокоиться о том, сколько денег я заработаю? Я хочу побеждать. Я ухожу».

Если ты побеждаешь в НБА, ты побеждаешь в жизни. Я постоянно говорю об этом. Эти три перстня изменили многое в моей карьере в НБА. Да, я набирал в среднем по восемь-десять очков, но у меня пять перстней.

Спросите у этих участников Матча всех звезд, сколько у них перстней. Сколько у них перстней? У них только перстни Матча звезд, всем плевать на перстни Матча звезд. Всех волнуют только чемпионские перстни», – сказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Буллс» и «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Stacey King’s Gimme The Hot Sauce Podcast
logoЧикаго
logoНБА
Рон Харпер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Юинг, Скотти Пиппен, Гэри Пэйтон и Леброн Джеймс – дети суперзвезд НБА рвутся в лигу. А что в итоге?
4731 января, 13:57
Рон Харпер: «Пожалуйста, не давайте микрофон Скотти Пиппену»
1528 мая 2023, 11:15
Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Джордана (и закончилось страданиями)
7323 августа 2022, 16:25Трибуна
«Торонто» подписал двусторонний контракт с Роном Харпером-младшим
14 июля 2022, 18:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
2сегодня, 12:10
Бэрон Дэвис об эволюции позиции разыгрывающего защитника: «Теперь это гибридная позиция»
36 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Обмен из «Клипперс» в «Тандер» сработал в мою пользу»
447 минут назад
Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэли по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025
6сегодня, 14:14
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
41сегодня, 14:05
ACB. «Барселона» разгромила «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 13:39Live
Яннис Адетокумбо о словах Дональда Трампа: «Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом»
14сегодня, 13:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл «Спарту энд К»
сегодня, 12:05
«Может ли он защищаться 1 на 1?». Чарльз Ли прокомментировал 3-й перебор фолов у Ламело Болла
1сегодня, 11:45
Джамал Мюррэй включен в протокол по сотрясению мозга и пропустил встречу с «Ютой»
сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев о проигрыше «Зениту»: «Не хватило концентрации»
2 минуты назад
Хавьер Паскуаль о матча против «Локо»: «Обе команды были на пределе. Все дерби будут такими»
8 минут назад
Александр Щербенев о матче против «Локо»: «Было волнительно и непривычно выходить с другой стороны»
43 минуты назад
Джонатан Мотли провел встречу с «Хапоэлем» и может остаться в команде
59 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 15:00Live
Джейсон Тейтум за два матча с «Шарлотт» совершил 30 штрафных бросков, все игроки соперника – 21
3сегодня, 14:43
«Индиана» изучит рынок с целью увеличения глубины передней линии
1сегодня, 14:26
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает в состав 5-6 игроков»
сегодня, 13:53
Джейлен Браун выбыл с растяжением сгибающей мышцы бедра
сегодня, 13:49
Дражен Анзулович о победе над «Енисеем»: «Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер»
сегодня, 13:43