«Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»

Рон Харпер объяснил, почему отказался от славы и больших денег ради «Чикаго».

«Я набирал в среднем 20 очков за матч в течение восьми или девяти лет. Но я никогда не выходил из первого раунда плей-офф, черт возьми.

Когда у меня появилась возможность уйти, мне сказали: «Мы заплатим тебе столько денег, сколько ты захочешь». Я сказал: «Мне не нужны ваши деньги. Вы думаете, я пашу по три-четыре месяца, чтобы беспокоиться о том, сколько денег я заработаю? Я хочу побеждать. Я ухожу».

Если ты побеждаешь в НБА, ты побеждаешь в жизни. Я постоянно говорю об этом. Эти три перстня изменили многое в моей карьере в НБА. Да, я набирал в среднем по восемь-десять очков, но у меня пять перстней.

Спросите у этих участников Матча всех звезд, сколько у них перстней. Сколько у них перстней? У них только перстни Матча звезд, всем плевать на перстни Матча звезд. Всех волнуют только чемпионские перстни», – сказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Буллс» и «Лейкерс».