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Евролига. «Жальгирис» – «Монако», «Црвена Звезда» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Лидер сезона литовский «Жальгирис» примет «Монако», сербская «Црвена Звезда» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 5-1, Барселона Испания – 5-2, Фенербахче Турция – 4-2, Баскония Испания – 4-2, Бавария Германия – 4-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Монако – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-3, Црвена Звезда Сербия – 3-3, Париж Франция – 3-3, Реал Испания – 3-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-4, Партизан Сербия – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Милан Италия – 2-5, Виртус Италия – 1-6, Альба Германия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЖальгирис
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoПанатинаикос
logoПартизан
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
logoМонако
logoПариж
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