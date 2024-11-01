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Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Стад Рошеле», «Лимож» примет «Элан Шалон»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Портель» сыграет со «Стад Рошеле», «Лимож» примет «Элан Шалон».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 5-1, Шоле – 4-1, Монако – 4-2, Бурк – 4-2, Париж – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-2, Лимож – 3-3, Страсбур – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-3, Нантер – 2-4, Нанси – 2-4, Ле-Портель – 1-5, Элан Шалон – 1-5, Стад Рошеле – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoчемпионат Франции
logoЭлан Шалон
logoЛимож
logoЛе-Портель
logoСтад Рошеле
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