Георгиос Барцокас: «Эван Фурнье позвонил моему ассистенту в 2 часа ночи, чтобы обсудить заслон»
Георгиос Барцокас рассказал, как Эван Фурнье позвонил его ассистенту в 2 часа.
«Я расскажу вам кое-что личное. Фурнье позвонил Христосу Паппасу, моему ассистенту по защите, в 2 часа ночи, чтобы поговорить о заслоне, в котором он завяз во вчерашнем матче. Они обсудили его, и он также отправил Паппасу видео.
Фурнье относится к баскетболу очень серьезно, потому что он любит то, чем он занимается. Я был очень впечатлен таким уровнем вовлеченности. Человек с таким отношением к спорту не мог не прийти выступать за «Олимпиакос», – сказал главный тренер греческой команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
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