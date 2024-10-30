Георгиос Барцокас: «Эван Фурнье позвонил моему ассистенту в 2 часа ночи, чтобы обсудить заслон»

Георгиос Барцокас рассказал, как Эван Фурнье позвонил его ассистенту в 2 часа.

«Я расскажу вам кое-что личное. Фурнье позвонил Христосу Паппасу, моему ассистенту по защите, в 2 часа ночи, чтобы поговорить о заслоне, в котором он завяз во вчерашнем матче. Они обсудили его, и он также отправил Паппасу видео.

Фурнье относится к баскетболу очень серьезно, потому что он любит то, чем он занимается. Я был очень впечатлен таким уровнем вовлеченности. Человек с таким отношением к спорту не мог не прийти выступать за «Олимпиакос », – сказал главный тренер греческой команды.