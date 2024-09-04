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«Мы стали довольно дорогой командой». «Миннесота» намерена давать шансы молодым игрокам

Тим Коннелли заявил, что «Миннесота» будет давать шансы молодым игрокам

По словам президента «Вулвз» по баскетбольным операциям, подорожание состава делает развитие молодых баскетболистов гораздо более важным.

Новички Роб Диллингэм (8-й пик драфта-2024) и Терренс Шэннон-младший (27-й пик) будут получать шансы проявить себя.

«Мы не хотим взваливать на плечи молодых парней слишком многое, и все же рассчитываем на них. Очевидно, что им придется доказать, что они заслужили эти минуты. Но мы стали довольно дорогой командой, поэтому нам придется найти места для этих молодых ребят.

Понимаем, что это не всегда будет красиво, но самое главное, чтобы они встроились в систему Криса Финча и поняли, что он от них хочет. Мы не ждем совершенства, но рассчитываем, что они будут выполнять поставленные цели на том уровне, как это принято в нашей команде», – заявил Коннелли.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KSTP.com
logoМиннесота
logoНБА
Тим Коннелли
logoТерренс Шэннон
logoРоб Диллингэм
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