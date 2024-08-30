Стивен Джексон: «Рэй Аллен был одномерным игроком. Я выдавал отличные матчи против него и других членов Зала славы»
Стивен Джексон считает, что превосходит некоторых членов Зала славы
Экс-игрок НБА привел в пример знаменитого снайпера Рэя Аллена, которого назвал «одномерным» баскетболистом.
«Моя карьера не была лучше той, что провел Рэй Аллен. При этом играя против него, я выдал несколько отличных матчей. Не говорю, что Рэй не был хорош. Просто я баскетболист. И я не был одномерным.
Выходя против множества членов Зала славы, я нередко надирал им задницы не площадке – это факт. Я должен был становиться участником Матча звезд много раз», – считает бывший форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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