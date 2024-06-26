«Самара» объявила о переходе Глеба Голдырева

Теги переходы Единая лига ВТБ Глеб Голдырев Самара МБА-МАИ Баскетбол

«Самара» подписала Глеба Голдырева.

Самарский клуб объявил о заключении контракта с форвардом (31 год, 200 см) сроком на один сезон.

В сезоне-23/24 Глеб провел 31 игру в составе МБА-МАИ и 12 раз выходил в стартовом составе. Средние показатели россиянина составили 3,6 очка и 1,2 подбора за встречу.

«Очень рад оказаться в баскетбольном клубе «Самара», для меня это еще один шаг вперед. Помню все матчи против «Самары»: не важно, дома они проходили или на выезде – все они были интересными и напряженными до последней секунды. «

Самара» – это клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели. Как и я. Очень жду первых матчей и буду прикладывать все возможные и невозможные усилия, чтобы пройти с командой как можно дальше, одержать как можно больше побед и завоевать как можно больше медалей», – сказал Голдырев.

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